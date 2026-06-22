На Байкале предлагается ввести особый режим лицензирования вывоза жидких бытовых отходов

Александр Ведерников предложил в качестве пилотного проекта рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон об охране озера Байкал. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Для территорий, расположенных в байкальской зоне, необходимо предусмотреть особый режим лицензирования вывоза жидких бытовых отходов. Это позволит вести учет забранного и принятого объема, отслеживать транспортировку, место утилизации. Этот вопрос обсуждался на совещании, посвященном актуальным вопросам и практике контроля за реализацией нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с участием заместителя руководителя аппарата Счетной палаты России Игита Игнатьева, аудитора Счетной палаты Михаила Щапова.

Как пояснил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, сейчас регулирование стоков распределено между законодательством о водоотведении, отходах и санитарными требованиями. Это создает проблемы в части полной прослеживаемости.

- Решать этот вопрос по аналогии с твердыми коммунальными отходами очень сложно, но в качестве пилотного проекта можно рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон об охране озера Байкал и предусмотреть особый режим лицензирования деятельности по вывозу жидких бытовых отходов, – заявил Александр Ведерников.

Кроме того, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Контрольно-счетной палаты Иркутской области. Александр Ведерников поблагодарил коллектив КСП за плодотворную работу, вручил почетные грамоты ЗС и благодарности председателя регионального парламента отличившимся сотрудникам аппарата КСП.