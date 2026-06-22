В Заксобрании Иркутской области появится собственный демографический стандарт

Демографический стандарт будет внедрен в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Как работодатель может повлиять на то, чтобы его сотрудники создавали крепкие семьи и рожали детей? Об этом говорилось на очередном заседании Демографического Совета при Законодательном Собрании Иркутской области. К обсуждению присоединились представители бизнес сообществ и министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области в режиме онлайн-конференции.

Открывая заседание, председатель областного парламента Александр Ведерников подчеркнул: изменить ситуацию можно не только с помощью законов и государственных программ. В любой организации должны создаваться условия, которые помогают сотрудникам создавать семьи, воспитывать детей и чувствовать уверенность в будущем.

- Если хочешь изменить мир - начни с себя, - отметил Александр Ведерников. - Поэтому мы решили внедрить демографический стандарт в аппарате Законодательного Собрания и показать, что забота о семье должна быть частью корпоративной культуры.

Как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в ведомстве разработан корпоративный демографический стандарт, который начал действовать с 1 июня 2026 года и рассчитан до 2030 года. В документ вошли меры, которые уже доказали свою эффективность в других регионах страны: поддержка сотрудников при вступлении в брак и рождении детей, помощь беременным женщинам, гибкие условия труда для родителей, дополнительные семейные льготы и мероприятия.

Опытом Нижегородской области поделились представители регионального министерства демографии. Там уже действует система мер поддержки семей, а многие предприятия включают семейные гарантии в коллективные договоры. Предприниматели предоставляют гибкий график работы для семей с маленькими детьми, организовывают праздники, конкурсы, мероприятия, мотивируют денежными выплатами и создают новые рабочие места для выпускников вузов.

О том, как демографический стандарт будет работать в Законодательном Собрании Иркутской области, рассказал председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков. Среди предлагаемых мер - материальная помощь при рождении детей, вступлении в брак и постановке на учет по беременности, возможность гибкого графика для родителей детей до семи лет, дополнительный выходной 1 сентября для родителей учеников начальной школы, а также вовлечение в семейные мероприятия и конкурсы.

Александр Ведерников подчеркнул, что новый стандарт должен стать примером для других работодателей Иркутской области.