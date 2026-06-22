В России идет замена зарубежных банкоматов на отечественные. Фото предоставлено пресс-службой ВТБ.

На смену устаревшим моделям приходят современные банкоматы российского производства, которые постепенно замещают зарубежные решения.

В рамках интеграции ВТБ и Почта Банка 2,5 тыс. банкоматов были установлены в отделениях Почты России. В их число входят отделения в 175 населенных пунктах, где раньше не было устройств ВТБ. В результате объединения сеть банкоматов финансовой структуры в России выросла до 20 тысяч.

Как отметила заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Екатерина Щедрина, банкоматы востребованы не только пользователями услуг ВТБ, но и держателями карт других кредитных организаций. С начала года оборот по сторонним картам увеличился на 39%. Пополнять счета и снимать наличные можно и в тех отделениях Почты России, устройства самообслуживания не установлены - можно обратиться к сотруднику и воспользоваться POS-терминалом.

По данным российских банков, число отечественных банкоматов продолжает расти по мере амортизации и вывода зарубежных из эксплуатации. Новые банкоматы по функционалу приближаются к онлайн-кабинетам: с их помощью можно проводить как стандартные операции, так и открывать новые продукты, погашать кредиты, пополнять вклады, управлять программой лояльности. В перспективе такие устройства планируется интегрировать с сервисами доставки, бронирования и другими экосистемными возможностями.