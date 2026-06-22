Губернатор Иркутской области: Мы стараемся оперативно реагировать на меняющующиеся условия топливного рынка

Иркутская область ранее уже сформировала заявки на потребность малых и средних сельхозтоваропроизводителей Приангарья в топливе для сезонных полевых работ. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Иркутской области обсудили ситуацию, складывающуюся на топливном рынке.

- В выходные и сегодня лично проехал некоторые автозаправочные станции. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, часть временно прекратили обслуживание, - написал глава региона в своих соцсетях.

Как поясняется, перебои с отпуском топлива возникают по всей стране.

- На западе дронами ВСУ выведены из строя объекты нефтепереработки. Многие регионы, в том числе и мы, вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально, - пишет Игорь Кобзев.

По словам губернатора, приоритет у пожарных и машин скорой медицинской помощи, общественного транспорта, коммунальных служб, сельхозтехники.

- Обсудил этот вопрос с представителями топливного рынка региона. Сейчас определяем потребность объема бензина для всех участников рынка, в том числе автомобилистов, на ближайшие 3 месяца. Сводную информацию передадим в федеральный штаб при Министерстве энергетики России, ФАС, надзорные органы, - отмечает глава региона.

Как следует из информации, Иркутская область ранее уже сформировала заявки на потребность малых и средних сельхозтоваропроизводителей Приангарья в топливе для сезонных полевых работ. 19 июня 2026 года на совместном совещании Минсельхоза России, Минэнерго России и регионов представители ПАО НК «Роснефть» подтвердили готовность удовлетворить потребность малого агробизнеса Иркутской области, согласно предложенным министерством схемам. Этих сельхозтоваропроизводителей распределили по заправочным станциям, где они получают ГСМ.

При этом региональные власти стараются оперативно реагировать на меняющиеся условия рынка.