Председатель Законодательного Собрания Иркутской области посетил Черемховскую городскую больницу

Особое внимание уделили акушерскому стационару, который недавно открылся после масштабного капитального ремонта. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Качество обеспечения кадрами и техникой Черемховской городской больницы оценил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников во время рабочей поездки на территорию. Участие в мероприятии приняли заместитель председателя регионального правительства Наталья Дикусарова и министр здравоохранения Андрей Модестов.

Особое внимание уделили акушерскому стационару, который недавно открылся после масштабного капитального ремонта. Работы начались еще в 2020 году, однако сроки сдачи объекта постоянно переносились. В частности, потому что пришлось монтировать систему кислородного обеспечения.

- Мы приезжали сюда, собирали совещания, решали проблему вместе с правительством и губернатором. Теперь здесь есть необходимое оборудование, и дети появляются на свет в комфортных условиях, – отметил председатель Заксобрания.

Стационар обслуживает женщин Черемхова, района и Свирска, остро стоит проблема нехватки врачей-акушеров. Из-за этого здесь принимают только плановые роды и экстренных пациенток. Женщин с патологиями приходится направлять в Усолье-Сибирское, Ангарск и Иркутск. Как рассказала заведующая родильным отделением Татьяна Булаева, учреждение технически хорошо оснащено. В частности, здесь действуют четыре операционные, родовые залы, реанимация для новорожденных, установлены аппараты ИВЛ.

Александр Ведерников также проверил работу отделения травматологии и ортопедии стационара № 2. Оно оказывает помощь не только жителям города и района, но и соседних территорий, а это более 100 тысяч человек. Здесь тоже наблюдается дефицит кадров. Кроме того, есть необходимость в обновлении компьютерного томографа и рентгеновского оборудования.

- От кадровой обеспеченности медицинских учреждений напрямую зависит качество помощи, которую получают жители региона. Без сильных специалистов в больницах и поликлиниках система здравоохранения не будет работать эффективно, – подчеркнул Александр Ведерников.

Он отметил, что решение кадровых вопросов является одним из приоритетных задач для парламентариев. В частности, в рамках 39-й сессии Законодательного Собрания состоялся депутатский час, посвященный кадровой обеспеченности медицинских учреждений врачами и средним медицинским персоналом. По итогам обсуждения Александр Ведерников дал поручение профильному комитету проработать дополнительные меры поддержки для медиков с учетом опыта других регионов.