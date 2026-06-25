Предприятия Нордголд в Олекминске вошли в топ-10 экологического рейтинга недропользователей Якутии

Фото: Пресс-служба компании «Нордголд»

Рейтинг был разработан и опубликован Общественным советом при Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства региона на основе подаваемой в ведомство отчетности, он охватывает 151 предприятие.

Высокие позиции подтверждают высокий уровень экологической ответственности и системный подход Нордголд к охране окружающей среды. Рейтинг, основанный на объективных критериях и официальных данных, стал важным шагом к повышению прозрачности и формированию «зеленой» конкуренции среди промышленных компаний региона.

Алексей Гусев, главный эколог Нордголд:

- Вхождение в топ-10 первого открытого экологического рейтинга Якутии среди более чем 150 предприятий региона - это результат системных инвестиций в экологическую безопасность. Для нас работа в районах Крайнего Севера - это прежде всего колоссальная ответственность. Мы постоянно совершенствуем свой подход к охране окружающей среды, внедряем экологические практики и инвестируем в науку. Рейтинг задает высокую планку для всей индустрии, и мы постараемся удерживать эти позиции в будущем.

Фото: Пресс-служба компании «Нордголд»

Ключевые экологические инициативы Нордголд в Якутии

Нордголд системно реализует комплексную экологическую стратегию для минимизации воздействия на окружающую среду и восстановления природных ландшафтов.

1. Научный мониторинг и экологические исследования. Компания проводит регулярные исследования водных объектов, почв и биоразнообразия на территориях деятельности при участии специалистов Института биологических проблем криолитозоны СО РАН. В 2025 году начаты подготовительные работы по исследованию ресурсного потенциала восстановления биоресурсов в реках Чара, Тяня и Токко.

2. Сохранение биоразнообразия. Нордголд реализует стратегическое партнерство по сохранению восточной популяции стерха - редкой птицы, занесенной в Красную книгу. Также поддерживается программа развития северного оленеводства в рамках сотрудничества с ПСХК КРО «Тяня». Ежегодно проводится зарыбление водоемов Якутии промысловыми породами рыб.

3. Ресурсосбережение и замкнутые циклы. На всех объектах внедрены технологии замкнутого водоснабжения, что позволяет сократить водопотребление из природных источников. Отходы перерабатываются или безопасно изолируются. Реализуется планомерная рекультивация нарушенных геологоразведкой земель с восстановлением естественной растительности.

4. Лесовосстановление. В 2024 - 2025 годах Нордголд высадил более 2100 гектаров леса в Якутии - это одна из самых масштабных лесовосстановительных кампаний в регионе. Посадки ведутся с учетом климатических условий и видового состава местной флоры.

5. Финансовая ответственность. Затраты на охрану окружающей среды и лесовосстановление предприятий Нордголд в Якутии за 2024 - 2025 годы превысили 300 миллионов рублей.

О компании Нордголд

Нордголд объединяет золотодобывающие предприятия в России и за рубежом, штаб-квартира находится в Москве. В России компания активно развивает кластер Гросс в Олекминском районе Республики Саха (Якутия). Нордголд уделяет пристальное внимание охране труда, экологии, развитию персонала и местных сообществ. В числе приоритетных направлений социальной поддержки Нордголд - образование, в том числе профессиональное, устранение цифрового неравенства, детский спорт, сохранение биоразнообразия, традиций и культуры коренных народов Севера, в том числе оленеводства и эвенкийского языка.

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