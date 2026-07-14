В Усть-Илимске прошёл фестиваль «Хранители легенд Илимской тайги». Фото предоставлено пресс-службой Эн+

В Усть-Илимске при поддержке энергохолдинга Эн+ прошёл городской летний фестиваль «Хранители легенд Илимской тайги». Участие в мероприятии приняли более 500 человек, а его главным событием стал конкурс чтецов, на котором прозвучали авторские легенды.

Фестиваль стал итогом проекта «Общественное пространство "Место силы "Крылатый"», победившего в 2025 году в грантовом конкурсе Эн+ «Города со знаком плюс». На выделенные средства была благоустроена территория вокруг двухуровневого здания и завершено строительство смотровой площадки с видом на Усть-Илимскую ГЭС.

Участие в мероприятии приняли более 500 человек. Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Поддержка подобных региональных инициатив, направленных на сохранение самобытных традиций и фольклора Приангарья, продолжает подход, заложенный ещё основателем Эн+ Олегом Дерипаска.

В программе фестиваля были творческие и кулинарные мастер-классы, ярмарка продукции местных мастеров с уникальными изделиями ручной работы, роспись арт-объектов, выступления местных артистов с фольклорными славянскими песнями и различные активности для детей. Актеры Усть-Илимского театра драмы и комедии представили спектакль в формате сторителлинга «Сказки и легенды с берегов Байкала» на открытой площадке.

- Фестиваль стал праздником яркого творчества, уникальных илимских традиций и единения с духом сибирской природы! Благодаря дружной команде организаторов, волонтёров, артистов, участников конкурса, мастеров удалось воплотить нашу общую мечту. Мы благодарны энергохолдингу Эн+ за поддержку инициативы. Верим, что этот фестиваль будет проходить в нашем городе ежегодно, станет ценным вкладом в его культурную жизнь, а также закрепит статус Усть-Илимска как точки притяжения творческих людей со всей Сибири, — отметила соавтор проекта «Место силы "Крылатый"» Маргарита Рудых.

На конкурсе чтецов первое место заняла Дарья Мартемьянова, второй стала Людмила Бельчикова, а третьей — Елена Вологжина. Авторский рассказ победителя войдёт в специальную книгу проекта — «Крылатые легенды», которую опубликуют в этом году.