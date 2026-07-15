Самый засекреченный ученый Советского Союза

В экспозиции собрано более 140 экспонатов о развитии атомной отрасли СССР. Фото: Пресс-служба АЭХК

В Иркутском Доме молодежи открылась передвижная историко-документальная выставка, посвященная тайнам советского атомного проекта и развитию атомной отрасли России. Более 140 экспонатов рассказывают о жизни и работе одного из самых засекреченных ученых СССР — академика Андрея Анатольевича Бочвара, стоявшего у истоков создания ядерного щита страны.

Гостей приветствовала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова:

— Для нас принимать такую выставку — большая честь. Это связь с выдающимся прошлым нашей страны и с не менее выдающимся будущим. Молодежь может познакомиться с наукой в интересном, нестандартном, вовлекающем формате.

Выставка «Творцы атомного века. А.А. Бочвар» приурочена к 80-летию Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ»), в котором ученый проработал более 30 лет. Особую символичность событию придает и еще одна важная дата: в этом году Топливной компании Росатома – АО «ТВЭЛ» - исполняется 30 лет. Организаторами выступили Центр коммуникаций Госкорпорации «Росатом», АО «ВНИИНМ» и АО «АЭХК» совместно с Министерством по молодежной политике Иркутской области. Экспонаты уже побывали во многих городах России, а в Иркутск прибыли из города Железногорска.

Кто такой Андрей Бочвар?

Академик Андрей Анатольевич Бочвар — выдающийся ученый-металловед, один из технических руководителей атомного проекта СССР. Он создал отечественную школу радиационного материаловедения, не имеющую аналогов в мире. Именно под его руководством были разработаны материалы и технологии, позволившие создать ядерный щит Советского Союза и освоить технологии мирного атома.

Обладая абсолютным научным авторитетом, Бочвар уделял особое внимание подготовке высококвалифицированных научных и инженерных кадров. Из «школы Бочвара» вышли ведущие ученые и руководители крупнейших предприятий атомной отрасли.

Долгие годы имя ученого было засекречено. Сегодня его наследие — это более сотни открытий, которые используются в различных отраслях — от атомной энергетики до медицины и космоса.

Генеральный директор АО «АЭХК» Вячеслав Глушенков подчеркнул:

— Андрей Анатольевич Бочвар в обычной жизни был очень скромным человеком, любил проводить время на даче, играть в бадминтон, увлекался рыбалкой. Его имя и имена коллег стали открыты широкой публике совсем недавно. Сегодня в копилке ВНИИНМ — более тысячи открытий, которые используются в различных отраслях. Например, разработанные Бочваром и его коллегами топливные элементы сегодня стоят во всех атомных реакторах нашей страны.

Четыре раздела — четыре эпохи

Экспозиция включает четыре раздела, охватывающих основные события жизни и деятельности ученого и института, в котором он работал: жизненный путь (детство, юность, становление); участие в атомном проекте (разработка ядерного щита СССР и освоение мирного атома); научные разработки (создание материалов для атомной промышленности); руководство институтом и наследие (вклад в создание передовых атомных технологий, составляющих основу современных разработок).

Современные мультимедийные технологии, уникальные рассекреченные архивные документы и фотографии, кадры кинохроники и мемориальные предметы позволят посетителям погрузиться в историю и узнать интересные факты из жизни легендарного ученого. Кого-то заинтересуют образцы материалов, а кому-то больше придутся по душе письма семье и архивные фотографии.

Организаторы обещают проводить здесь не только экскурсии, но и уроки для школьников. Фото: Пресс-служба АЭХК

«Атомные уроки» и игры для молодежи

В рамках выставки пройдут мероприятия Всероссийского научно-просветительского проекта «Атомный урок», реализуемого при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Министерства просвещения Российской Федерации.

Уроки для школьников Усолья-Сибирского, Ангарска и Иркутска помогут педагогам в увлекательной форме познакомить ребят с достижениями атомной промышленности.

Кроме того, Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) проведет серию игр «Адреналин», посвященных применению технологий искусственного интеллекта в различных сферах науки.

Директор ангарской школы № 39 им. Героя России генерала армии Зиничева Е.Н. Галина Масленникова поделилась планами:

— Уверена, познакомиться с этими экспонатами, с жизнью и работой выдающегося ученого будет интересно нашим ребятам. Мы обязательно организуем экскурсию для учащихся инженерных классов. Их профиль как раз направлен на то, чтобы заинтересовать подрастающее поколение техническими специальностями, точными науками, работой в ядерной отрасли.

Выставка «Творцы атомного века» в Доме молодежи (ул. Декабрьских Событий, 102/1) продлится до 30 сентября. Вход свободный. Запись по телефону: 8-924-995-14-00.

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