«Маленький чемпион» в Шелехове: в забеге поучаствовали 65 детей

«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове
«Маленький чемпион» в Шелехове