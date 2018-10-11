Есть первая победа в новом сезоне! Баскетболисты "Иркута" на своем паркете обыграли команду "Университет-Югра"
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Есть первая победа в новом сезоне!
Кубок мира по хоккею с мячом: «Байкал-Энергия» стартовала на турнире с поражения от шведского «Бруберга»
17 октября в «КП» ежедневной ищите вложение с аналогами дорогих лекарств и книжку-малышку с полезными советами, как не заболеть в сезон гриппа