Фотогалереи
Есть первая победа в новом сезоне! Баскетболисты "Иркута" на своем паркете обыграли команду "Университет-Югра"

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!

Есть первая победа в новом сезоне!
Новости 24
Кубок мира по хоккею с мячом: «Байкал-Энергия» стартовала на турнире с поражения от шведского «Бруберга»
Движение по улице Трудовая в Иркутске частично перекроют на полмесяца
В Братске отремонтировали детскую поликлинику
Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры России»
Иркутянка через суд заставила батутный парк выплатить компенсацию за травму ее сына
Масштабная акция по обучению детей смелости стартует завтра 12 октября в Иркутске
А ты оформил подписку для своих родителей на газету "Комсомольская правда"?
С нового года Иркутская область полностью перейдет на цифровое телевещание
В Иркутской области ущерб от пожаров сократился почти в шесть раз
Администратор иркутского ресторана перевел деньги мошеннику, который обещал устроить банкет
Водителя «Тойоты Лэнд Крузер», устроившего смертельное ДТП в Иркутске, арестовали на два месяца
Медведь, задравший двух кавказских овчарок в Маркова под Иркутском, убил еще двух собак
В Усть-Илимске 15 жильцов дома остались без воды и тепла из-за принципиальной соседки
17 октября в «КП» ежедневной ищите вложение с аналогами дорогих лекарств и книжку-малышку с полезными советами, как не заболеть в сезон гриппа
Победа над лидером на последних секундах: ФК «Зенит» в гостях обыграл омский «Иртыш»
Ущерб от лесных пожаров в Иркутской области сократился в шесть раз в 2018 году