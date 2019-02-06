Традиционный танцевальный флешмоб «Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
«Глобальный ехор» в Иркутске
Виктор Янукович: То, что происходит на Украине в последние годы - это черные страницы в истории страны