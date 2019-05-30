Комплексная тренировка сотрудников МЧС, МВД и других оперативных служб прошла в Иркутске
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
Учения оперативных служб
ЕГЭ 2019 в Иркутске и регионе: из-за телефонов и шпаргалки с экзамена по математике выгнали троих выпускников