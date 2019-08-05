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Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований: показательные выступления «ПолиСпас»

Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований

Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований

Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований

Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований

Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований

Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований

Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований

Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований

Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований

Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований
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Владимир Путин: программу восстановления жилья в подтопленных районах Иркутской области нужно принять к 15 сентября
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