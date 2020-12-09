9 Дек. 2020 2020-12-09T17:13:31+03:00

От бумажной к электронной. Как в Иркутской области переходят на новый формат трудовых книжек. В студии - заместитель управляющего ПФР по региону Евгений Аронович. 00:00 00:00

Радио «Комсомольская Правда»Тема дня - ИркутскО РАЗНОМ

Евгения ДМИТРИЕВАЕвгенияДМИТРИЕВАзамруководителя проекта Радио "КП" в ИркутскеРодилась в Иркутске. Окончила факультет филологии и журналистики ИГУ. Параллельно в учебой в вузе работала на областном радио, в отделе новостей. Затем – в медиахолдинге «АС Байкал ТВ». Занималась также новостями: журналист, выпускающий редактор, вела программу «Новости». На телеканал «Комсомольская правда» пришла работать в декабре 2010-го. Потом -радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91,5 fm. Увлечения: музыка, танцы.

Евгения ДМИТРИЕВА

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