2020-12-09T17:13:31+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

От бумажной к электронной. Как в Иркутской области переходят на новый формат трудовых книжек

Тема ДняТема Дня

В студии - заместитель управляющего ПФР по региону Евгений Аронович.

От бумажной к электронной. Как в Иркутской области переходят на новый формат трудовых книжек. В студии - заместитель управляющего ПФР по региону Евгений Аронович.

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Радио «Комсомольская Правда»Тема дня - ИркутскО РАЗНОМ

Евгения ДМИТРИЕВАЕвгенияДМИТРИЕВАзамруководителя проекта Радио "КП" в ИркутскеРодилась в Иркутске. Окончила факультет филологии и журналистики ИГУ. Параллельно в учебой в вузе работала на областном радио, в отделе новостей. Затем – в медиахолдинге «АС Байкал ТВ». Занималась также новостями: журналист, выпускающий редактор, вела программу «Новости». На телеканал «Комсомольская правда» пришла работать в декабре 2010-го. Потом -радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91,5 fm. Увлечения: музыка, танцы.Евгения ДМИТРИЕВА

Евгения ДМИТРИЕВА

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