Бизнес в кризис. Какие инструменты поддержки доступны предпринимателям региона
В студии: Наталья Кравченко; Станислав Гольдфарб; Наталья Давыдова - руководитель Фонд «ЦПП Иркутской области»; Ирина Нижник - руководитель Центра поддержки предпринимательства; Антон Шин; Александр Кузьмин; Алексей Степанович
Бизнес в кризис. Какие инструменты поддержки доступны предпринимателям региона
Радио «Комсомольская Правда»Картина недели - ИркутскО РАЗНОМ
Станислав ГОЛЬДФАРБСтаниславИосифовичГОЛЬДФАРБдиректор иркутского филиала ИД «Комсомольская правда»
Станислав ГОЛЬДФАРБ
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