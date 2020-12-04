2020-12-04T15:01:57+03:00
Картина недели - Иркутск
Станислав ГОЛЬДФАРБ

Бизнес в кризис. Какие инструменты поддержки доступны предпринимателям региона

Картина недели - ИркутскКартина недели - Иркутск

В студии: Наталья Кравченко; Станислав Гольдфарб; Наталья Давыдова - руководитель Фонд «ЦПП Иркутской области»; Ирина Нижник - руководитель Центра поддержки предпринимательства; Антон Шин; Александр Кузьмин; Алексей Степанович

Бизнес в кризис. Какие инструменты поддержки доступны предпринимателям региона

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Радио «Комсомольская Правда»Картина недели - ИркутскО РАЗНОМ

Станислав ГОЛЬДФАРБСтаниславИосифовичГОЛЬДФАРБдиректор иркутского филиала ИД «Комсомольская правда»

Станислав ГОЛЬДФАРБ

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