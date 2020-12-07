2020-12-07T13:43:32+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Материнский капитал. Изменения-2020. Как поддерживали семьи в Иркутской области?

Юлия Шаталова - начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по регионуЮлия Шаталова - начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по региону

В студии - Юлия Шаталова - начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по региону

Материнский капитал. Изменения-2020. Как поддерживали семьи в Иркутской области?

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Радио «Комсомольская Правда»Тема дня - ИркутскО РАЗНОМ

Евгения ДМИТРИЕВАЕвгенияДМИТРИЕВАзамруководителя проекта Радио "КП" в ИркутскеРодилась в Иркутске. Окончила факультет филологии и журналистики ИГУ. Параллельно в учебой в вузе работала на областном радио, в отделе новостей. Затем – в медиахолдинге «АС Байкал ТВ». Занималась также новостями: журналист, выпускающий редактор, вела программу «Новости». На телеканал «Комсомольская правда» пришла работать в декабре 2010-го. Потом -радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91,5 fm. Увлечения: музыка, танцы.Евгения ДМИТРИЕВА

Евгения ДМИТРИЕВА

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