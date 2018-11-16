Очередь за колбасой и поход на рынок: Шура ловит хайп по-иркутски

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-16T14:07:15+03:00

Только у нас - Иркутск

Полная аудиозапись интервью Шуры на радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

Сегодня, 16 ноября, в 16:05 мы ждем в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 91,5 FM в Иркутске и 99,5 FM в Братске певца, звезду 90-х, шоумена Шуру.

Между концертами Шура успевает погулять по городу, потанцевать на набережной Ангары и даже постоять в очереди за колбасой и закупиться орешками и рыбой на Центральном рынке. Мало того, он назвал елку в холле отеля волосатым кальяном.

Артист открыт для общения с жителями Иркутска и делает с ними памятные фотографии.

Если вы хотите лично пообщаться со звездой по телефону, то звоните по телефону (3952)208-005 во время прямого эфира.

Задавать вопросы, отправлять голосовые сообщения: Viber, WhatsApp - тел. 89025138585