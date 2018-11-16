2018-11-16T14:07:15+03:00
Только у нас
Евгения ДМИТРИЕВА

Очередь за колбасой и поход на рынок: Шура ловит хайп по-иркутски

Только у нас - ИркутскТолько у нас - Иркутск

Свои вопросы Шуре вы сможете задать звезде в прямом эфире на волне 91,5 fm [аудио]

Полная аудиозапись интервью Шуры на радио "Комсомольская правда"

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Сегодня, 16 ноября, в 16:05 мы ждем в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 91,5 FM в Иркутске и 99,5 FM в Братске певца, звезду 90-х, шоумена Шуру.

Между концертами Шура успевает погулять по городу, потанцевать на набережной Ангары и даже постоять в очереди за колбасой и закупиться орешками и рыбой на Центральном рынке. Мало того, он назвал елку в холле отеля волосатым кальяном.

Артист открыт для общения с жителями Иркутска и делает с ними памятные фотографии.

Если вы хотите лично пообщаться со звездой по телефону, то звоните по телефону (3952)208-005 во время прямого эфира.

Задавать вопросы, отправлять голосовые сообщения: Viber, WhatsApp - тел. 89025138585

16.11.2018 Только у нас - Иркутск.

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