“Система “Город” - с Вами!
В гостях: Алексей Кохо, директор ООО «Иркутский биллинговый центр» (Система «Город»); Ирина Бурносова - заместитель директора
28.12.2018 Тема дня
В гостях на радио “Комсомольская правда” накануне новогодних праздников побывали директор “”Иркутского биллингового центра” (Система “Город) Алексей Кохо и заместитель директора Ирина Бурносова. В эфире обсудили главные события года: это и переход на новый расчетный банк, и совместную работу с “Почтой России”, и новые сервисные возможности для клиентов Системы “Город”.