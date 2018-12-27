“Система “Город” - с Вами!

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28.12.2018 Тема дня 00:00 00:00

В гостях на радио “Комсомольская правда” накануне новогодних праздников побывали директор “”Иркутского биллингового центра” (Система “Город) Алексей Кохо и заместитель директора Ирина Бурносова. В эфире обсудили главные события года: это и переход на новый расчетный банк, и совместную работу с “Почтой России”, и новые сервисные возможности для клиентов Системы “Город”.