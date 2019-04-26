2019-04-26T11:39:30+03:00
Тема дня - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКО

Акция «Узнай о своих долгах». Интернет-сервисы Федеральной службы судебных приставов. Ограничение права выезда за границу.

гость руководитель главный судебный пристав Иркутской области Теймур Магомедовгость руководитель главный судебный пристав Иркутской области Теймур Магомедов

"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", гость руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области – главный судебный пристав Иркутской области Теймур Магомедов

об акции «Узнай о своих долгах» расскажет руководитель главный судебный пристав Иркутской области Теймур Магомедов

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"Тема дня", гость главный судебный пристав Иркутской области Теймур Магомедов.

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