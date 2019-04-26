Акция «Узнай о своих долгах». Интернет-сервисы Федеральной службы судебных приставов. Ограничение права выезда за границу.
"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", гость руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области – главный судебный пристав Иркутской области Теймур Магомедов
об акции «Узнай о своих долгах» расскажет руководитель главный судебный пристав Иркутской области Теймур Магомедов
"Тема дня", гость главный судебный пристав Иркутской области Теймур Магомедов.