2019-05-28T12:11:20+03:00
Тема дня - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКО

"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", Братский экономический форум.

гости мобильной студии основатель и руководитель группы компаний «TRUST GROUP» Вадим Князев и партнёр компании Европейская Юридическая Служба Денис Радченкогости мобильной студии основатель и руководитель группы компаний «TRUST GROUP» Вадим Князев и партнёр компании Европейская Юридическая Служба Денис Радченко

гости мобильной студии основатель и руководитель группы компаний «TRUST GROUP» Вадим Князев и партнёр компании Европейская Юридическая Служба Денис Радченко

гости мобильной студии основатель и руководитель группы компаний «TRUST GROUP» Вадим Князев и партнёр компании Европейская Юридическая Служба Денис Радченко

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Тема дня - Иркутск

Тема: "Тема дня" на радио "Комсомольская правда", гость заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА, Наталья КРАВЧЕНКО

В гостях: Виталий Барышников
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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