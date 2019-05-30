"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", гость председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова
гость председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова
гость председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова
00:00
00:00