2019-05-30T13:03:40+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", гость председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова

гость председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области Наталья Дикусаровагость председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова

гость председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова

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Тема дня - Иркутск

Тема: "Тема дня" на радио "Комсомольская правда", гость заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА, Наталья КРАВЧЕНКО

В гостях: Виталий Барышников
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