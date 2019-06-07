2019-06-07T14:50:30+03:00
Картина недели - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКОСергей ШМИДТ

В Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду

Картина недели - ИркутскКартина недели - Иркутск

В студии Наталья Кравченко Сергей Шмидт - политолог, публицист; Алексей Елизарьев - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы ИРО ВПП “Единая Россия”; Яна Варшавская - бизнес-тренер

"Картина недели" на радио "Комсомольская правда", в студии Наталья Кравченко; Сергей Шмидт - политолог, публицист; Алексей Елизарьев - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы ИРО ВПП “Единая Россия”; Яна Варшавская - бизнес-тренер

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 61.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
31 Мая 2019 11:45 - 11:45

Картина недели - Иркутск

Тема: В студии Наталья Кравченко; Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, профессор; Сергей Шмидт - политолог, публицист; Глеб Русин - PR-специалист

В студии: Станислав ГОЛЬДФАРБ, Наталья КРАВЧЕНКО, Сергей ШМИДТ
07:30
21:30
24 Мая 2019 10:20 - 10:20

Картина недели - Иркутск

Тема: В студии Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, профессор; Сергей Шмидт - политолог, публицист; Евгения Дмитриева - журналист

В студии: Станислав ГОЛЬДФАРБ, Евгения ДМИТРИЕВА, Сергей ШМИДТ
07:30
21:30
17 Мая 2019 11:44 - 11:44

Картина недели - Иркутск

Тема: В студии Наталья Кравченко; Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, профессор; Евгения Дмитриева - журналист

В студии: Станислав ГОЛЬДФАРБ, Евгения ДМИТРИЕВА, Наталья КРАВЧЕНКО
07:30
21:30
5 Апреля 2019 12:03 - 13:46

Картина недели - Иркутск

Тема: Кому в регионе жить хорошо, и есть ли у иркутян деньги на обувь по сезону?

В студии: Станислав ГОЛЬДФАРБ, Наталья КРАВЧЕНКО, Сергей ШМИДТ

В гостях: Надежда Грошева, Александр КАРНЫШЕВ
07:30
21:30
15 Февраля 2019 12:05 - 13:47

Картина недели - Иркутск

Тема: Быть ли в Иркутске филиалу Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского?

В студии: Наталья КРАВЧЕНКО, Сергей ШМИДТ

В гостях: Евгений Торунов, Инна ГЕТМАНСКАЯ, Яна Варшавская
07:30
21:30
28 Декабря 2018 12:05 - 13:47

Картина недели - Иркутск

Тема: Продлить нельзя расторгнуть. Кадровые скандалы в педагогическом сообществе

В студии: Станислав ГОЛЬДФАРБ, Наталья КРАВЧЕНКО, Сергей ШМИДТ

В гостях: Виталий Барышников, Александр Костин, Игорь Бычков
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Крадут все, что плохо хранится: полиция Иркутской области предупреждает о том, что угоны транспорта летом совершают чаще
Московский «Спартак» продлил контракт с иркутским футболистом Андреем Ещенко
Министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду заключили под стражу на 2 месяца
Хватай друзей, беги в музей: иркутян приглашают узнать об истории Прибайкалья
Министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде предъявили обвинение
Стадион «Труд» открыли после реконструкции в Братске
Сергей Сокол станет гостем радиопрограммы «Комсомольской правды», посвященной Петербургскому форуму
ТПП Восточной Сибири проводит серию бесплатных семинаров для предпринимателей в муниципалитетах Приангарья
Житель Иркутска подделал медицинскую справку, чтобы устроиться на работу вахтовым методом
Отстань от моего мужика: в Бурятии мать отбила у дочери любовника, а та сожгла ей туалет
Ищут больше года: 38-летний мужчина бесследно исчез в Тайшете
Сергей Левченко: Отходов БЦБК на берегу Байкала быть не должно
За ночь похитили три машины: угонщиками автомобилей в микрорайоне Топкинский в Иркутске, оказались пятеро парней
Двое лесорубов погибли при взрыве газового баллона в Иркутской области
Братчанку пригласили на передачу к Андрею Малахову
Ушел из дома и не вернулся: в Мегете пропал 50-летний мужчина
Продавал несуществующие квартиры: иркутянина осудили на 4 года за мошенничество в особо крупном размере
Из-за сухой грозы загорелся лес в Нижнеудинском районе Иркутской области
Самой древней лиственнице на байкальском острове Ольхон — 775 лет
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда доставлен в Иркутск для дачи показаний
Два человека погибли в ДТП на трассе Шелехов-Ангарск в Иркутской области
Срубить, нельзя оставить: в Иркутске около 3000 аварийных и сухих деревьев