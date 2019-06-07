В Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду
В студии Наталья Кравченко Сергей Шмидт - политолог, публицист; Алексей Елизарьев - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы ИРО ВПП “Единая Россия”; Яна Варшавская - бизнес-тренер
"Картина недели" на радио "Комсомольская правда", в студии Наталья Кравченко; Сергей Шмидт - политолог, публицист; Алексей Елизарьев - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы ИРО ВПП “Единая Россия”; Яна Варшавская - бизнес-тренер