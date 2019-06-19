2019-06-19T07:22:06+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", торжественное закрытие выставки «Сибирь – Дальний Восток» в Иркутском художественном музее им. В.П. Сукачёва

Тема дня - ИркутскТема дня - Иркутск

Гости: директор иркутского областного художественного музея Наталья Сысоева, заслуженные художники РФ Константин Кузьминых и Сергей Ануфриев

"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", торжественное закрытие выставки «Сибирь – Дальний Восток» в Иркутском художественном музее им. В.П. Сукачёва

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Торжественное закрытие выставки Сибирь Дальний Восток в Иркутском художественном музее.

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