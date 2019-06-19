"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", торжественное закрытие выставки «Сибирь – Дальний Восток» в Иркутском художественном музее им. В.П. Сукачёва
Гости: директор иркутского областного художественного музея Наталья Сысоева, заслуженные художники РФ Константин Кузьминых и Сергей Ануфриев
"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", торжественное закрытие выставки «Сибирь – Дальний Восток» в Иркутском художественном музее им. В.П. Сукачёва
Торжественное закрытие выставки Сибирь Дальний Восток в Иркутском художественном музее.