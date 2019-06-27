Проект “Городская среда”: Октябрьский округ Иркутска. Как идет ремонт дорог? Как изменятся дворы? Какие общественные пространства благоустроят этим летом?
гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и генеральный директор СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек
проект “Городская среда”, гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и генеральный директор СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек
генеральный директор СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек
Городская среда : Октябрьский округ Иркутска.гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и генеральный директор СРО Содружество ЖКХ Михаил Дамешек