2019-06-27T09:13:50+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Проект “Городская среда”: Октябрьский округ Иркутска. Как идет ремонт дорог? Как изменятся дворы? Какие общественные пространства благоустроят этим летом?

заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловскийзаместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский

гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и генеральный директор СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек

проект “Городская среда”, гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и генеральный директор СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек

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генеральный директор СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек

генеральный директор СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек

Городская среда : Октябрьский округ Иркутска.гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и генеральный директор СРО Содружество ЖКХ Михаил Дамешек

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