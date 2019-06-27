"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", Байкальский банк Сбербанка РФ декларирует, что теперь взять ипотеку стало проще, и удобнее, и с экономией времени!
менеджер по работе с ключевыми партнерами жилищного кредитования Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Галимуллин
гость менеджер по работе с ключевыми партнерами жилищного кредитования Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Галимуллин
"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", Байкальский банк Сбербанка РФ декларирует, что теперь взять ипотеку стало проще, и удобнее, и с экономией времени!
00:00
00:00