2019-06-27T09:13:50+03:00
Тема дня - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКО

"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", Байкальский банк Сбербанка РФ декларирует, что теперь взять ипотеку стало проще, и удобнее, и с экономией времени!

менеджер по работе с ключевыми партнерами жилищного кредитования Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Галимуллинменеджер по работе с ключевыми партнерами жилищного кредитования Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Галимуллин

гость менеджер по работе с ключевыми партнерами жилищного кредитования Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Галимуллин

"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", Байкальский банк Сбербанка РФ декларирует, что теперь взять ипотеку стало проще, и удобнее, и с экономией времени!

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