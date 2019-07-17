2019-07-18T13:36:49+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Проект “Городская среда”: Свердловский округ Иркутска. Как готовится Свердловский округ к 75-летию? Какие общественные пространства благоустроят этим летом?

гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Антон Медко и председатель общественного движения “Наш Иркутск” Константин Бушуевгости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Антон Медко и председатель общественного движения “Наш Иркутск” Константин Бушуев

гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Антон Медко и председатель общественного движения “Наш Иркутск” Константин Бушуев

Проект “Городская среда”: Свердловский округ Иркутска. Как готовится Свердловский округ к 75-летию? Какие общественные пространства благоустроят этим летом?

00:00
00:00

Проект Городская среда : Свердловский округ Иркутска. Как готовится Свердловский округ к 75-летию?.

Скачать передачу [mp3, 80.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Министр МЧС России Евгений Зиничев проверил восстановительные работы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
14,1 млрд рублей выделят из федерального бюджета Иркутской области на жилье для пострадавших от паводка
Квартирные мошенники обманывают пострадавших в Тулуне на аренде жилья
Наводнение в Иркутской области: в Тулунский суд поступило более 1000 заявлений от пострадавших, которые не могут получить компенсацию
Жительница Тайшета арендовала помещение и обустроила в нем зал с игровыми автоматами
Директор техникума в Иркутской области в течение 2 лет платила зарплату своему неработающему сыну
Полицейские задержали карманника, совершившего серию краж в Иркутске
Наводнение в Иркутской области: в ближайшее время ожидается повышение уровня воды в реках региона
Перекрытие дорог в Иркутске: с 3 августа проезд по путепроводу на станции Батарейная будет запрещен
Сергей Сокол помог двум жителям решить проблемы с присвоением званием «Ветеран труда Иркутской области»
Наводнение в Иркутской области: в пострадавших районах появятся три общежития для тех, кто потерял жилье
ИНК приглашает студентов и аспирантов к участию в IV Научно-технической конференции
Сергей Серебренников: Братский завод ферросплавов на подъеме
Наводнение в Иркутской области: на восстановление школ и детских садов выделят 500 миллионов рублей
17 июля в Иркутской области потушили 13 лесных пожаров на площади 19,5 тысяч гектаров
Пернатая сенсация: в иркутской зоогалерее появились птенцы краснокнижных журавлей
Отдал интернет-мошенникам больше 200 тысяч рублей: сибиряк, испугавшись за свой вклад в банке... сообщил пароль