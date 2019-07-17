Проект “Городская среда”: Свердловский округ Иркутска. Как готовится Свердловский округ к 75-летию? Какие общественные пространства благоустроят этим летом?
гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Антон Медко и председатель общественного движения “Наш Иркутск” Константин Бушуев
гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Антон Медко и председатель общественного движения “Наш Иркутск” Константин Бушуев
Проект “Городская среда”: Свердловский округ Иркутска. Как готовится Свердловский округ к 75-летию? Какие общественные пространства благоустроят этим летом?
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Проект Городская среда : Свердловский округ Иркутска. Как готовится Свердловский округ к 75-летию?.