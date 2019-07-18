Серия радиопрограмм «В движении» - программы о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Сегодня расскажем про каратэ
В гостях Денис Рыков - ведущий инструктор РФСОО "Иркутская областная федерация каратэ" Специалист по физической культуре и спорту Тренер первой квалификационной категории Призер и победитель региональных и всероссийских турниров по каратэ Мастер каратэ Сетокан (черный пояс. 2 дан)
В гостях Денис Рыков - ведущий инструктор РФСОО "Иркутская областная федерация каратэ" Специалист по физической культуре и спорту Тренер первой квалификационной категории Призер и победитель региональных и всероссийских турниров по каратэ Мастер каратэ Се
Серия радиопрограмм «В движении» - программы о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Сегодня расскажем про каратэ
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