2019-07-18T08:49:23+03:00
Тема дня - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКО

Серия радиопрограмм «В движении» - программы о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Сегодня расскажем про каратэ

В гостях Денис Рыков - ведущий инструктор РФСОО "Иркутская областная федерация каратэ" Специалист по физической культуре и спорту Тренер первой квалификационной категории Призер и победитель региональных и всероссийских турниров по каратэ Мастер каратэ Сетокан (черный пояс. 2 дан)В гостях Денис Рыков - ведущий инструктор РФСОО "Иркутская областная федерация каратэ" Специалист по физической культуре и спорту Тренер первой квалификационной категории Призер и победитель региональных и всероссийских турниров по каратэ Мастер каратэ Сетокан (черный пояс. 2 дан)

В гостях Денис Рыков - ведущий инструктор РФСОО "Иркутская областная федерация каратэ" Специалист по физической культуре и спорту Тренер первой квалификационной категории Призер и победитель региональных и всероссийских турниров по каратэ Мастер каратэ Се

Серия радиопрограмм «В движении» - программы о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Сегодня расскажем про каратэ

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Тема дня - Иркутск

Тема: Проект “Городская среда”: Свердловский округ Иркутска. Как готовится Свердловский округ к 75-летию? Какие общественные пространства благоустроят этим летом?

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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