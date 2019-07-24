Проект “Городская среда”: Октябрьский округ Иркутска. Какие микрорайоны нуждаются в новых школах, садиках, спортивных комплексах, объектах дополнительного образования?
гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и директор школы 14 Людмила Тучкова
Проект “Городская среда”: Октябрьский округ Иркутска. Какие микрорайоны нуждаются в новых школах, садиках, спортивных комплексах, объектах дополнительного образования?
Людмила Тучкова - директор школы 14
Проект Городская среда : Октябрьский округ Иркутска. Строительство социальных объектов.гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и директор школы 14 Людмила Тучкова