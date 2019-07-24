2019-07-24T14:46:06+03:00
Тема дня - Иркутск
1
Евгения ДМИТРИЕВА

Проект “Городская среда”: Октябрьский округ Иркутска. Какие микрорайоны нуждаются в новых школах, садиках, спортивных комплексах, объектах дополнительного образования?

Владимир Преловский - заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом ИркутскаВладимир Преловский - заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска

гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и директор школы 14 Людмила Тучкова

Проект “Городская среда”: Октябрьский округ Иркутска. Какие микрорайоны нуждаются в новых школах, садиках, спортивных комплексах, объектах дополнительного образования?

00:00
00:00

Людмила Тучкова - директор школы 14

Людмила Тучкова - директор школы 14

Проект Городская среда : Октябрьский округ Иркутска. Строительство социальных объектов.гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и директор школы 14 Людмила Тучкова

Скачать передачу [mp3, 31.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
1

Слушайте также

07:30
21:30
17 Июля 2019 13:03 - 13:44

Тема дня - Иркутск

Тема: Проект “Городская среда”: Свердловский округ Иркутска. Как готовится Свердловский округ к 75-летию? Какие общественные пространства благоустроят этим летом?

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В пострадавшем от наводнения Тулуне 25 июля начнется централизованная подача питьевой воды
Владимир Путин о наводнении в Иркутской области: «Нельзя допускать строительство в подтопляемых районах»
Не было печали: в Тулуне отмечено массовое появление ядовитых змей
Пообещали компенсацию в 2 миллиона: 82-летняя пенсионерка из Иркутска отдала мошенникам 716 тысяч рублей
Губернатор поручил внести изменения в порядок предоставления дополнительных мер соцподдержки для пострадавших от паводка в Приангарье
Вардавар 2019: в Иркутске состоится большой армянский праздник
Сергей Сокол поддержал идею создания мобильных волонтерских групп
Аферисты украли 120 тысяч рублей у учительницы из Усолья-Сибирского
Депутаты внесли изменения в областной бюджет на 26 млрд рублей для помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области
Наводнение в Иркутской области: 1 августа в Нижнеудинске начнут восстанавливать защитные сооружения
В конце лета в Иркутске завершат благоустройство сквера на улице Терешковой
Иркутская область вошла в топ-5 регионов с самыми дисциплинированными водителями
В Иркутской области мужчина погиб, попав под колеса движущегося поезда
Сотрудники ГИБДД помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области снять с учета и утилизировать автомобили
Коллекторов из Иркутска оштрафовали за то, что они угрожали женщине по телефону
Не заплатил налоги на 21 миллион рублей: братчанин получил условный срок за долги
Поздравляем с днем рождения мэра Иркутска Дмитрия Бердникова
Погода на 24 июля в Иркутске: днем небольшой дождь и до +24
Не понравилась татуировка: житель Бурятии убил знакомого из-за рисунка в виде свастики
МЧС: воду откачали из всех жилых домов в Тулуне
365 сибиряков, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже получили работу
Подписан указ о компенсациях за утрату сельскохозяйственных построек в результате наводнения в Иркутской области
Перекрытие улицы Рабочей в Иркутске: проезд частично ограничат с 24 июля до 15 августа
В Братске развивают садоводческие товарищества
В 2020 году в Иркутске появится памятник жертвам политических репрессий