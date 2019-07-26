2019-07-26T14:22:47+03:00
Картина недели - Иркутск
Станислав ГОЛЬДФАРБЕвгения ДМИТРИЕВАСергей ШМИДТ

"Картина недели" на радио "Комсомольская правда": Жизнь студенческая. Абитуриенты определяются с будущей профессией и своей будущей альма матер. Как идет приемная кампания?

Картина недели - ИркутскКартина недели - Иркутск

В студии Евгения Дмитриева; Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, профессор; Сергей Шмидт - политолог, публицист; Александр Шмидт - врио ректора ИГУ

"Картина недели" на радио "Комсомольская правда": Жизнь студенческая. Абитуриенты определяются с будущей профессией и своей будущей альма матер. Как идет приемная кампания?

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