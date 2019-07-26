"Картина недели" на радио "Комсомольская правда": Жизнь студенческая. Абитуриенты определяются с будущей профессией и своей будущей альма матер. Как идет приемная кампания?
В студии Евгения Дмитриева; Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, профессор; Сергей Шмидт - политолог, публицист; Александр Шмидт - врио ректора ИГУ
"Картина недели" на радио "Комсомольская правда": Жизнь студенческая. Абитуриенты определяются с будущей профессией и своей будущей альма матер. Как идет приемная кампания?