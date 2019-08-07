2019-08-07T05:46:48+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Как врачи курорта “Ангара” помогают пациентам, которые перенесли серьезные заболевания: нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговые травмы, операции? Что включает в себя программа реабилитации?

Ольга Князюк - врач-кардиолог, генеральный директор курорта АнгараОльга Князюк - врач-кардиолог, генеральный директор курорта Ангара

гости: Ольга Князюк - врач-кардиолог, генеральный директор курорта Ангара и Ольга Шабунова - заведующая отделением неврология

Как врачи курорта “Ангара” помогают пациентам, которые перенесли серьезные заболевания: нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговые травмы, операции? Что включает в себя программа реабилитации?

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Ольга Шабунова - заведующая отделением неврология курорта Ангара

Ольга Шабунова - заведующая отделением неврология курорта Ангара

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