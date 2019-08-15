Региональная общественная организация «Иркутское товарищество белорусской культуры им. Я.Д. Черского» приглашает на международный форум «Белорусы мира на Байкале» с 21 по 27 августа 2019 года
Алена Сипакова, председатель региональной общественной организации «Иркутское товарищество белорусской культуры им. Я.Д. Черского»
гость председатель региональной общественной организации «Иркутское товарищество белорусской культуры им. Я.Д. Черского» Алена Сипакова
Региональная общественная организация «Иркутское товарищество белорусской культуры им. Я.Д. Черского» приглашает на международный форум «Белорусы мира на Байкале» с 21 по 27 августа 2019 года
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