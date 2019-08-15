2019-08-15T07:19:05+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Региональная общественная организация «Иркутское товарищество белорусской культуры им. Я.Д. Черского» приглашает на международный форум «Белорусы мира на Байкале» с 21 по 27 августа 2019 года

Алена Сипакова, председатель региональной общественной организации «Иркутское товарищество белорусской культуры им. Я.Д. Черского»Алена Сипакова, председатель региональной общественной организации «Иркутское товарищество белорусской культуры им. Я.Д. Черского»

гость председатель региональной общественной организации «Иркутское товарищество белорусской культуры им. Я.Д. Черского» Алена Сипакова

Региональная общественная организация «Иркутское товарищество белорусской культуры им. Я.Д. Черского» приглашает на международный форум «Белорусы мира на Байкале» с 21 по 27 августа 2019 года

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Тема дня - Иркутск

Тема: Как врачи курорта “Ангара” помогают пациентам, которые перенесли серьезные заболевания: нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговые травмы, операции? Что включает в себя программа реабилитации?

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
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