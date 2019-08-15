2019-08-15T10:55:37+03:00
Тема дня - Иркутск

Серия радиопрограмм «В движении» - программы о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Сегодня расскажем про баскетбол

Андрей Камышанов, тренер по баскетболуАндрей Камышанов, тренер по баскетболу

В студии главный тренер мужской баскетбольной команды иркутского филиала Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Андрей Камышанов

Серия радиопрограмм «В движении» - программы о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Сегодня расскажем про баскетбол

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В движении - программа о спорте и здоровом образе жизни. Сегодня расскажем про баскетбол.

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