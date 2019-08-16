2019-08-16T08:08:48+03:00
Тема дня - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКО

Проект “Городская среда”: Благоустройство общественных пространств

Марина Шевела, начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации ИркутскаМарина Шевела, начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска

гости: начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела и координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС Игорь Бялоус

Проект “Городская среда”: Благоустройство общественных пространств

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Игорь Бялоус, координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС

Игорь Бялоус, координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС

Проект Городская среда : Благоустройство общественных пространств.гости: начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела и координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС Игорь Бялоус

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