2019-09-04T11:17:55+03:00
Тема дня - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКО

Бизнес и немного личного

Бизнес и немного личногоБизнес и немного личного

Байкальский международный форум партнеров, гость мобильной студии заместитель председателя общественного совета ГУФСИН России по Иркутской области, координатор регионального партийного проекта “Новая жизнь” Александр Кишко

Байкальский международный форум партнеров, гость мобильной студии заместитель председателя общественного совета ГУФСИН России по Иркутской области, координатор регионального партийного проекта “Новая жизнь” Александр Кишко

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Байкальский международный форум партнеров, гость Александр Кишко.

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