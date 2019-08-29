Бизнес и немного личного
Байкальский международный форум партнеров, гость мобильной студии заместитель председателя общественного совета ГУФСИН России по Иркутской области, координатор регионального партийного проекта “Новая жизнь” Александр Кишко
Байкальский международный форум партнеров, гость мобильной студии заместитель председателя общественного совета ГУФСИН России по Иркутской области, координатор регионального партийного проекта “Новая жизнь” Александр Кишко
Байкальский международный форум партнеров, гость Александр Кишко.