“Мой бизнес”: национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса
Никита Черкашин - основатель мобильной кофейни и сети стационарных кофеен More coffee
Эксперт программы основатель мобильной кофейни и сети стационарных кофеен More coffee Никита Черкашин
“Мой бизнес”: национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса
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Мой бизнес : национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса.Эксперт программы основатель мобильной кофейни и сети стационарных кофеен More coffee Никита Черкашин