2020-03-19T13:42:57+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

С новой должностью! В студии - ио председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев

Константин Зайцев, ио председателя правительства Иркутской областиКонстантин Зайцев, ио председателя правительства Иркутской области

Мишустин - из налоговой в правительство. Зайцев - из налоговой в правительство. Тренд или совпадение? Какие задачи поставил ио губернатора Игорь Кобзев? Без паники. О профилактике распространения коронавируса в регионе

С новой должностью! В студии - ио председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев

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С новой должностью! В студии - ио председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев.

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