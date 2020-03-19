С новой должностью! В студии - ио председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев
Мишустин - из налоговой в правительство. Зайцев - из налоговой в правительство. Тренд или совпадение? Какие задачи поставил ио губернатора Игорь Кобзев? Без паники. О профилактике распространения коронавируса в регионе
С новой должностью! В студии - ио председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев
С новой должностью! В студии - ио председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев.