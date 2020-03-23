Как современные технологии помогают превратить любую вечеринку в интерактивное шоу?
"Все включено" - новая рубрика на радио "Комсомольская правда" в студии представитель международного проекта интерактивных технологий в Сибири "ТехноФанБайкал" Антон Суханов
Как современные технологии помогают превратить любую вечеринку в интерактивное шоу?
Как современные технологии помогают превратить любую вечеринку в интерактивное шоу?."Все включено" - новая рубрика на радио "Комсомольская правда" в студии представитель международного проекта интерактивных технологий в Сибири "ТехноФанБайкал" Антон Суханов