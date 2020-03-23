2020-03-23T13:57:30+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВАНонна МАНЯН

Как современные технологии помогают превратить любую вечеринку в интерактивное шоу?

Антон Суханов, представитель международного проекта интерактивных технологий в Сибири "ТехноФанБайкал"Антон Суханов, представитель международного проекта интерактивных технологий в Сибири "ТехноФанБайкал"

"Все включено" - новая рубрика на радио "Комсомольская правда" в студии представитель международного проекта интерактивных технологий в Сибири "ТехноФанБайкал" Антон Суханов

Как современные технологии помогают превратить любую вечеринку в интерактивное шоу?

00:00
00:00

Как современные технологии помогают превратить любую вечеринку в интерактивное шоу?."Все включено" - новая рубрика на радио "Комсомольская правда" в студии представитель международного проекта интерактивных технологий в Сибири "ТехноФанБайкал" Антон Суханов

Скачать передачу [mp3, 27.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
18 Марта 2020 13:16 - 13:44

Тема дня - Иркутск

Тема: Врио губернатора Игорь Кобзев огласил послание о положении дел в Иркутской области и рассказал об основных направлениях областной государственной политики на 2020 год

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Мошенники оформили на ангарчанку кредит в 350 тысяч рублей
На "Горячую линию" по коронавирусу позвонили 5, 3 тысячи иркутян
Виктория Дворниченко: Постоянная смена начальников - это большая трагедия
Люксовый внедорожник конфисковали у иркутянки, не вернувшей кредит
Сергей Тен: Люди должны знать, что происходит, какие приоритеты расставлены
Подросток из Киренска нашел украденный телефон и вернул его хозяевам
Аномально: змеи проснулись намного раньше срока в Иркутской области
Пожилых людей в Москве из-за коронавируса попросили оставаться дома
Главному инфекционисту из Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек, грозит два года тюрьмы
Скрестили вирус летучих мышей с пневмонией: ученые в США еще в 2015 году признались в этом
Мужчина разбился об лед, упав с моста в Улан-Удэ
Дефицита не будет: в крупных торговых сетях Иркутской области запаслись товарами первой необходимости
Бывший сотрудник ГУФСИН избил заключенного в Иркутской области
Все муниципальные учреждения культуры закрыты для посещений в Иркутске из-за коронавируса
Не хочу говорить о болезни: Барбара Брыльска, звезда "Иронии судьбы", борется с онкологией
Массовые мероприятия, на которые могут прийти более 50 человек, запретили в Бурятии из-за коронавируса
13 жителей Иркутской области должны выплатить штраф за нарушение режима самоизоляции
8 тысяч поддельных пачек сигарет изъяли полицейские у дальнобойщика в Тайшете
Премии по 150-250 тысяч рублей получат иркутские спортсмены, ставшие призерами на зимних юношеских Олимпийских играх 2020
Уже неделю 78 домов остаются без света в Тайшетском районе
ДТП в Иркутске: мотоцикл врезался в автомобиль, который не хотел уступать дорогу
Иркутская нефтяная компания ввела меры безопасности в связи с распространением коронавируса
МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров
Преподаватель одного из университетов Иркутска получила срок за то, что ставила зачеты за взятки