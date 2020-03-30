Как режим повышенной готовности в Иркутской области в связи с пандемией коронавируса повлияет на малый и средний бизнес? Является ли коронавирус - уважительной причиной, чтобы не платить налоги, кредиты, арендные платежи?
Гости: директор центра правовых решений “Легалайт” Юлия Коваленко и помощник юриста Евгений Сыровой
Как режим повышенной готовности в Иркутской области в связи с пандемией коронавируса повлияет на малый и средний бизнес? Является ли коронавирус - уважительной причиной, чтобы не платить налоги, кредиты, арендные платежи?