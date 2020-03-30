2020-03-30T14:17:04+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Как режим повышенной готовности в Иркутской области в связи с пандемией коронавируса повлияет на малый и средний бизнес? Является ли коронавирус - уважительной причиной, чтобы не платить налоги, кредиты, арендные платежи?

Юлия Коваленко - директор центра правовых решений “Легалайт” и Евгений Сыровой - помощник юристаЮлия Коваленко - директор центра правовых решений “Легалайт” и Евгений Сыровой - помощник юриста

Гости: директор центра правовых решений “Легалайт” Юлия Коваленко и помощник юриста Евгений Сыровой

Как режим повышенной готовности в Иркутской области в связи с пандемией коронавируса повлияет на малый и средний бизнес? Является ли коронавирус - уважительной причиной, чтобы не платить налоги, кредиты, арендные платежи?

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Тема дня - Иркутск

Тема: Врио губернатора Игорь Кобзев огласил послание о положении дел в Иркутской области и рассказал об основных направлениях областной государственной политики на 2020 год

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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