2020-04-20T15:25:27+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Без градуса. Из-за коронавируса в области ограничили продажу алкоголя

Тема дняТема дня

Без градуса. Из-за коронавируса в Иркутской области ограничили продажу алкоголя. Каких магазинов это коснулось? А также в программе - Уголок Профессора. Станислав Гольдфарб листает страницы истории Иркутска.

Без градуса. Из-за коронавируса в Иркутской области ограничили продажу алкоголя. Каких магазинов это коснулось? А также в программе - Уголок Профессора. Станислав Гольдфарб листает страницы истории Иркутска.

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Тема дня - Иркутск

Тема: Врио губернатора Игорь Кобзев огласил послание о положении дел в Иркутской области и рассказал об основных направлениях областной государственной политики на 2020 год

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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