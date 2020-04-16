Когда будет избран градоначальник?
Леонид Усов заместитель председателя Городской Думы г. Иркутска
Заместитель председателя Думы Иркутска Леонид Усов: “В условиях пандемии Иркутску особенно остро нужен мэр”. Когда будет избран градоначальник? Уголок Профессора. Станислав Гольдфарб листает страницы истории Иркутска.
Заместитель председателя Думы Иркутска Леонид Усов: “В условиях пандемии Иркутску особенно остро нужен мэр”. Когда будет избран градоначальник? Уголок Профессора. Станислав Гольдфарб листает страницы истории Иркутска.
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