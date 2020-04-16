2020-04-16T14:08:15+03:00
Тема дня - Иркутск

Когда будет избран градоначальник?

Леонид Усов заместитель председателя Городской Думы г. ИркутскаЛеонид Усов заместитель председателя Городской Думы г. Иркутска

Заместитель председателя Думы Иркутска Леонид Усов: “В условиях пандемии Иркутску особенно остро нужен мэр”. Когда будет избран градоначальник? Уголок Профессора. Станислав Гольдфарб листает страницы истории Иркутска.

Заместитель председателя Думы Иркутска Леонид Усов: “В условиях пандемии Иркутску особенно остро нужен мэр”. Когда будет избран градоначальник? Уголок Профессора. Станислав Гольдфарб листает страницы истории Иркутска.

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Тема дня - Иркутск

Тема: Врио губернатора Игорь Кобзев огласил послание о положении дел в Иркутской области и рассказал об основных направлениях областной государственной политики на 2020 год

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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