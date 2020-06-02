Как поступить в Иркутский государственный аграрный университет?.Обстановка с коронавирусом остается в регионе напряженной. Очевидно, что пандемия повлияла на все стороны и сферы нашей жизни. Образование - не исключение. Как поступить в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского? Как будет проходить приемная кампания? Когда? Интерес к каким направлениям прогнозируют?