2020-06-02T13:47:09+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Как поступить в Иркутский государственный аграрный университет?

Как поступить в Иркутский государственный аграрный университет?Как поступить в Иркутский государственный аграрный университет?

Как поступить в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского? Как будет проходить приемная кампания? Когда? Интерес к каким направлениям прогнозируют?

Как поступить в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского?

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Как поступить в Иркутский государственный аграрный университет?.Обстановка с коронавирусом остается в регионе напряженной. Очевидно, что пандемия повлияла на все стороны и сферы нашей жизни. Образование - не исключение. Как поступить в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского? Как будет проходить приемная кампания? Когда? Интерес к каким направлениям прогнозируют?

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