2020-08-11T13:18:07+03:00
Тема дня - Иркутск
Станислав ГОЛЬДФАРБЕвгения ДМИТРИЕВАСергей ШМИДТ

Сто дней на посту: Интриги в сторону. Только конструктивная работа

Мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель Думы Евгений Стекачев о том, как удалось наладить совместную работу и отказаться от политических игрМэр Иркутска Руслан Болотов и председатель Думы Евгений Стекачев о том, как удалось наладить совместную работу и отказаться от политических игр

Мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель Думы Евгений Стекачев о том, как удалось наладить совместную работу и отказаться от политических игр

Сто дней на посту: Интриги в сторону. Только конструктивная работа. Мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель Думы Евгений Стекачев о том, как удалось наладить совместную работу и отказаться от политических игр

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