Сто дней на посту: Интриги в сторону. Только конструктивная работа
Мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель Думы Евгений Стекачев о том, как удалось наладить совместную работу и отказаться от политических игр
Мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель Думы Евгений Стекачев о том, как удалось наладить совместную работу и отказаться от политических игр
Сто дней на посту: Интриги в сторону. Только конструктивная работа. Мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель Думы Евгений Стекачев о том, как удалось наладить совместную работу и отказаться от политических игр
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