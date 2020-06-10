2020-06-10T19:50:43+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: иркутянин через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка и спасли ему жизнь

«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: иркутянин через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка и спасли ему жизнь«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: иркутянин через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка и спасли ему жизнь

«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: иркутянин через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка и спасли ему жизнь

«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: иркутянин через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка и спасли ему жизнь

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Тема дня - Иркутск

Тема: «Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: иркутянин через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка и спасли ему жизнь

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
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