«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: иркутянин через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка и спасли ему жизнь
«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: иркутянин через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка и спасли ему жизнь
«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: иркутянин через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка и спасли ему жизнь
«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: иркутянин через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка и спасли ему жизнь
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