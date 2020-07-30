2020-07-30T12:03:59+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

“Мой бизнес”: О социальной ответственности, работе в эпоху пандемии, новых горизонтах развития

В студии: Артем Журавлев - генеральный директор компании “МедТехСервис”, которая построила в Иркутске завод по производству глюкометров и тест-полосок, необходимых больным сахарным диабетом.В студии: Артем Журавлев - генеральный директор компании “МедТехСервис”, которая построила в Иркутске завод по производству глюкометров и тест-полосок, необходимых больным сахарным диабетом.

В студии: Артем Журавлев - генеральный директор компании “МедТехСервис”, которая построила в Иркутске завод по производству глюкометров и тест-полосок, необходимых больным сахарным диабетом.

“Мой бизнес”: О социальной ответственности, работе в эпоху пандемии, новых горизонтах развития

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