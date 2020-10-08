Восстановить ботанический и плодово-ягодный сады. Усилить работу с сельхозтоваропроизводителями и не только. Как будет меняться Иркутский аграрный университет?
врио ректора Иркутского государственного аграрного университета им. А.А.Ежевского Николай ДмитриевФото: Александр МЕДВЕДЕВ
В Студии: Николай Дмитриев; Евгения Дмитриева
Восстановить ботанический и плодово-ягодный сады. Усилить работу с сельхозтоваропроизводителями и не только. Как будет меняться Иркутский аграрный университет?
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Как будет меняться Иркутский аграрный университет?.Восстановить ботанический и плодово-ягодный сады. Усилить работу с сельхозтоваропроизводителями и не только.