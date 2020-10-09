2020-10-09T15:12:51+03:00
Картина недели - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВАСергей ШМИДТ

COVID-19 в Иркутской области: вирус стал злее и агрессивнее

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COVID-19 в Иркутской области: вирус стал злее и агрессивнее

COVID-19 в Иркутской области: вирус стал злее и агрессивнее

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COVID-19 в Иркутской области: вирус стал злее и агрессивнее. В эфире - обращение к жителям губернатора Игоря Кобзева:

“Сегодня в транспорте, в торговых и развлекательных центрах очень много людей без масок. Что это: ковидный нигилизм или элементарное невнимание к здоровью? Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться”.

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