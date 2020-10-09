9 Окт. 2020 2020-10-09T15:12:51+03:00

COVID-19 в Иркутской области: вирус стал злее и агрессивнее 00:00 00:00

COVID-19 в Иркутской области: вирус стал злее и агрессивнее. В эфире - обращение к жителям губернатора Игоря Кобзева:

“Сегодня в транспорте, в торговых и развлекательных центрах очень много людей без масок. Что это: ковидный нигилизм или элементарное невнимание к здоровью? Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться”.