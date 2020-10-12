«Вторая волна Covid-19 в Иркутске»: Чего ждать? К чему готовиться?

COVID-19 в Иркутской области: вирус стал злее и агрессивнее.COVID-19 в Иркутской области: вирус стал злее и агрессивнее. В эфире - обращение к жителям губернатора Игоря Кобзева: Сегодня в транспорте, в торговых и развлекательных центрах очень много людей без масок. Что это: ковидный нигилизм или элементарное невнимание к здоровью? Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться