2020-10-12T12:37:34+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

«Вторая волна Covid-19 в Иркутске»: Чего ждать? К чему готовиться?

«Вторая волна Covid-19»: Чего ждать? К чему готовиться?«Вторая волна Covid-19»: Чего ждать? К чему готовиться?

Тема Дня

«Вторая волна Covid-19»: Чего ждать? К чему готовиться?

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COVID-19 в Иркутской области: вирус стал злее и агрессивнее.COVID-19 в Иркутской области: вирус стал злее и агрессивнее. В эфире - обращение к жителям губернатора Игоря Кобзева: Сегодня в транспорте, в торговых и развлекательных центрах очень много людей без масок. Что это: ковидный нигилизм или элементарное невнимание к здоровью? Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться

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8 Октября 2020 12:25 - 12:25

Тема дня - Иркутск

Тема: Восстановить ботанический и плодово-ягодный сады. Усилить работу с сельхозтоваропроизводителями и не только. Как будет меняться Иркутский аграрный университет?

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
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