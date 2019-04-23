2019-04-23T10:08:44+03:00
Тема дня - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКО

11 и 12 мая в Иркутске состоится семинар консультантов компании Young Living “Байкальские встречи”.

Тема дня: семинара консультантов Young Living (Янг Ливинг) “Байкальские встречи”.Тема дня: семинара консультантов Young Living (Янг Ливинг) “Байкальские встречи”.

Young Living – мировой лидер в области добычи, изучения и распространения чистых эфирных масел и методов натурального оздоровления

в гостях Ирина Караваева организатор и докладчик семинара консультантов Young Living (Янг Ливинг) “Байкальские встречи”.

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Young Living – мировой лидер в области добычи, изучения и распространения чистых эфирных масел и методов натурального оздоровления. Эмоции и питание Детокс и современная перезагрузка организма Детские потребности - значимость эфирных масел в жизни ребенка. Об этом и не только в эфире радио “Комсомольская правда” расскажет организатор и докладчик семинара консультантов компании Young Living “Байкальские встречи” Ирина Караваева. 23 апреля в 8.15 практические знания о силе эфирных масел на каждый день. Билеты уже в продаже. Подробности по телефону 8 914 957 06 78. 8 914 957 06 78.

Young Living – мировой лидер в области добычи, изучения и распространения чистых эфирных масел и методов натурального оздоровления.

Эмоции и питание

Детокс и современная перезагрузка организма

Детские потребности - значимость эфирных масел в жизни ребенка.

Об этом и не только в эфире радио “Комсомольская правда” расскажет организатор и докладчик семинара консультантов компании Young Living “Байкальские встречи” Ирина Караваева. 23 апреля в 8.15 практические знания о силе эфирных масел на каждый день.

Билеты уже в продаже. Подробности по телефону 8 914 957 06 78. 8 914 957 06 78.

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Тема дня - Иркутск

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