11 и 12 мая в Иркутске состоится семинар консультантов компании Young Living “Байкальские встречи”.
Young Living – мировой лидер в области добычи, изучения и распространения чистых эфирных масел и методов натурального оздоровления
в гостях Ирина Караваева организатор и докладчик семинара консультантов Young Living (Янг Ливинг) “Байкальские встречи”.
Young Living – мировой лидер в области добычи, изучения и распространения чистых эфирных масел и методов натурального оздоровления. Эмоции и питание Детокс и современная перезагрузка организма Детские потребности - значимость эфирных масел в жизни ребенка. Об этом и не только в эфире радио “Комсомольская правда” расскажет организатор и докладчик семинара консультантов компании Young Living “Байкальские встречи” Ирина Караваева. 23 апреля в 8.15 практические знания о силе эфирных масел на каждый день. Билеты уже в продаже. Подробности по телефону 8 914 957 06 78. 8 914 957 06 78.
Young Living – мировой лидер в области добычи, изучения и распространения чистых эфирных масел и методов натурального оздоровления.
Эмоции и питание
Детокс и современная перезагрузка организма
Детские потребности - значимость эфирных масел в жизни ребенка.
Об этом и не только в эфире радио “Комсомольская правда” расскажет организатор и докладчик семинара консультантов компании Young Living “Байкальские встречи” Ирина Караваева. 23 апреля в 8.15 практические знания о силе эфирных масел на каждый день.
Билеты уже в продаже. Подробности по телефону 8 914 957 06 78. 8 914 957 06 78.