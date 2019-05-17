"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", Всемирный день без табака.
гость главный врач "Областного онкологического диспансера", доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Виктория Дворниченко
"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", гость главный врач "Областного онкологического диспансера", доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Виктория Дворниченко
"Тема дня", гость главный врач "Областного онкологического диспансера" Виктория Дворниченко.