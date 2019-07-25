2019-07-25T13:13:46+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Сессия раздора: Почему сняли с рассмотрения законопроекты о поддержки подтопленных территорий?

Наталья Дикусарова - председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской областиНаталья Дикусарова - председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области

В студии Наталья Дикусарова - председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области

Сессия раздора: Почему сняли с рассмотрения законопроекты о поддержки подтопленных территорий?

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