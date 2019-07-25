Сессия раздора: Почему сняли с рассмотрения законопроекты о поддержки подтопленных территорий?
Наталья Дикусарова - председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области
В студии Наталья Дикусарова - председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области
Сессия раздора: Почему сняли с рассмотрения законопроекты о поддержки подтопленных территорий?
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